Nova Zelândia reabre fronteiras internacionais ao final de dois anos

Após dois anos de restrições devido à Covid-19, a Nova Zelândia reabrirá, até 31 de julho, as fronteiras internacionais.

Jacinda Ardern, primeira-ministra, afirmou que o país está "totalmente aberto para negócios" e revelou ainda que esta medida vai "fornecer certeza e tempo de preparação para as companhias aéreas".

Apesar de tudo, a abertura do país está a acontecer dois meses antes do planeado, mas Ardern acredita que é uma boa notícia para as "famílias, empresas e comunidades migrantes".

Segundo o jornal Daily Mail, as fronteiras vão abrir por etapas, sendo a parte final a permissão de entrada de todas as categorias de visto – turistas, trabalhadores, famílias e estudantes.