Nova Zelândia vai proibir a venda de tabaco a gerações futuras

A Nova Zelândia anunciou que vai proibir a venda de tabaco à próxima geração. Segundo o DailyMail, todos aqueles que tenham 14 anos ou mais quando a lei entrar em vigor serão proibidos de comprar tabaco."Queremos garantir que os jovens nunca comecem a fumar", afirmou a ministra da saúde do país, Ayesha Verall.A Nova Zelândia tem como objetivo reduzir a taxa nacional de fumadores para 5% até 2025. Atualmente, cerca de 13% dos adultos do país fuma.O número de lojas que vende tabaco também foi drasticamente reduzida: passou de 8 mil para 500, afirmam as autoridades.