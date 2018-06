Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas erupções na Guatemala causam o pânico

Vulcão de Fogo voltou a expelir cinza e sedimentos, obrigando a suspender as buscas.

Por Rita F. Batista | 08:57

O Vulcão de Fogo da Guatemala voltou esta quarta-feira a entrar em erupção, causando o pânico nas povoações mais próximas e obrigando à retirada apressada das equipas de resgate. O último balanço oficial da erupção de domingo é de 75 mortos, mas o número de vítimas pode ser bastante superior, já que há pelo menos 192 pessoas desaparecidas.



As equipas de resgate e os populares foram apanhados de surpresa pelas novas erupções, que ocorreram depois de as autoridades terem anunciado que a atividade do vulcão tinha diminuído.



Desta vez, as explosões foram acompanhadas pela formação de ‘lahars’, torrentes de água, cinzas e outros sedimentos vulcânicos que descem a encosta a grande velocidade. Perante a ameaça, foi dada ordem de evacuação das localidades mais próximas e as buscas foram suspensas por algumas horas.



Continuam, entretanto, a chegar relatos angustiantes de pessoas que perderam tudo. "Vi os corpos dos meus filhos. Estavam agarrados na cama, como se estivessem a tentar esconder-se", disse, por entre soluços, Boris Rodriguez, de 25 anos, que perdeu os filhos, a mulher, os pais e o irmão.



Testemunhos como os de Rodriguez multiplicam-se entre os habitantes de El Rodeo, uma das localidades mais afetadas, que foi reduzida a cinzas pela erupção de domingo.