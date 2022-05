Foram esta segunda-feira reveladas novas fotografias do PM britânico, Boris Johnson, numa festa de despedida de um funcionário, a 13 de novembro de 2020, durante o período de confinamento em que os ajuntamentos estavam proibidos.



As imagens, divulgadas esta segunda-feira pelo canal ITV News, surgem na semana em que vai ser publicado o relatório da alta funcionária Sue Gray, sobre as festas ilegais realizadas na residência oficial de Johnson durante o confinamento. Nas fotografias, o PM britânico aparece com um copo na mão, possivelmente a meio de um brinde, com outras pessoas à volta de uma mesa.