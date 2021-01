Vídeo mostra momento do disparo que matou mulher durante invasão ao Capitólio nos EUA

Num vídeo publicado na rede social Twitter é possível ver o momento do disparo que atingiu uma mulher dentro do Capitólio esta quarta-feira à tarde, em Washington DC, nos EUA.

Ashli Habbitt, 35 anos, natural de San Diego e veterana da Força Aérea, apoiante de Donald Trump que participava na invasão ao Capitólio.





Nas imagens é possível ver a mulher imóvel no chão do edifício, enquanto os apoiantes do ainda presidente norte-americano invadiam os corredoresA vítima foi assistida no local pelos próprios agentes de autoridade. Foi transportada para o hospital onde acabou por morrer.