Novas imagens do navio Titanic mostram forte deterioração da embarcação

pelo explorador Victor Vescovo, a embarcação está a deteriorar-se mais rápido do que o previsto e algumas das áreas históricas do navio já desapareceram como é o caso da famosa banheira do capitão do Titanic.

a 3.800 metros de profundidade no Atlântico

Triton Submarines

Pela primeira vez em 14 anos, uma equipa de mergulho revisitou o navio Titanic e captou imagens com resolução 4K que mostram o avançado estado de deterioração em que se encontra a histórica embarcação.Segundo a reconhecida equipa de exploração lideradaAo longo de cinco mergulhos - feitos em oito dias -, a equipa técnica da empresaregistou cada pormenor do navio.

Enquanto algumas zonas do navio estavam em boas condições, outras características já tinham sido perdidas. O lado estibordo dos alojamentos dos oficiais é o que se encontra mais degradado.

"A banheira do capitão é uma das imagens favoritas [da embarcação] entre os entusiastas do Titanic - mas isso já desapareceu", disse o historiador Parks Stephenson.

Segundo Stephenson, é previsível que o teto inclinado da secção da proa seja a próxima parte a ser perdida.

"O Titanic está a retornar à natureza", acrescentou o historiador.

As fortes correntes oceânicas, a corrosão salina e bactérias que comem metais têm vindo e consumir o navio que naufragou em 1912 com mais de duas mil pessoas a bordo.



O Titanic está submerso há mais de 100 anos, a cerca de 600 quilómetros da costa de Newfoundland, no Canadá.

O navio de passageiros, que foi o maior navio do seu tempo, atingiu um iceberg na sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em abril de 1912. Dos 2200 passageiros e tripulantes a bordo, mais de 1500 morreram.





Os resultados desta expedição serão publicados e transformados num documentário da Atlantic Productions.