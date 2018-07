Vídeos partilhados nas redes sociais testemunham violência dos fogos que mataram dezenas de pessoas.

19:56

Seis dias depois dos incêndios que devastaram a Grécia, surgem novas imagens do inferno de chamas que, segundo o último balanço das autoridades, matou 91 pessoas.



Mati foi uma das zonas mais afetadas e onde mais pessoas perderam a vida, entre turistas e residentes.



Um dos vídeos que está agora a correr nas redes sociais mostra a violência do fogo e foi captado por dois amigos que atravessaram as chamas para evitarem a morte, enquanto procuravam entes queridos no meio da tragédia.



Passam os dois numa estrada onde pouco mais se vê para além de labaredas e fumo.



"Está tudo queimado", diz um deles, enquanto o outro o tenta tranquilizar.







Outro vídeo mostra as imagens gravadas por um dos primeiros helicópteros de combate a chegar a um dos incêndios.



Neste, é possível ver a extensão das chamas, que engolem árvores e casas e pintam o céu de cinzento e negro.