Novas imagens mostram que políticos escaparam por pouco a invasores do Capitólio dos EUA

Os apoiantes de Donald Trump que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro estiveram muito perto de apanhar líderes políticos repetidamente referidos como traidores ou inimigos pelo ex-presidente dos EUA. Como revelam vídeos exibidos na noite de quarta-feira, no segundo dia do julgamento de ‘impeachment’ de Trump no Senado, o ex-vice-presidente Mike Pence foi retirado minutos antes de um grupo de invasores chegar ao Senado.









As novas imagens de vídeo mostram igualmente, de forma gráfica, a violência do assalto, revelando as agressões aos polícias que protegiam a sede do poder legislativo dos EUA no dia em que o Congresso oficializava a vitória de Joe Biden nas Presidenciais de novembro de 2020.

As imagens mostram ainda o momento em que o senador republicano Mitt Romney é salvo pelo polícia Eugene Goodman, que o alerta para escapar quando seguia por um corredor em direção aos manifestantes. Noutro momento, vê-se como o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, quase se encontra com os invasores quando é escoltado para local seguro.





Mas a imagem mais chocante foi aquela em que um polícia grita de dor enquanto é esmagado contra uma entrada pela pressão da multidão de invasores.





Em vários momentos os invasores gritam os nomes de políticos que querem apanhar e matar, como Pence e Nancy Pelosi, líder democrata da Câmara de Representantes. As imagens mostram os assessores de Pelosi a barricarem-se numa sala mesmo a tempo de escapar aos apoiantes de Trump.