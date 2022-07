Imagens registadas pela "bodycam" de um polícia durante o tiroteio na Robb Elementary School em Uvalde, no Texas, na qual morreram 19 crianças e duas professoras, mostram o caos na resposta das autoridades e a retirada de crianças do edifício.



Estas imagens do massacre na escola primária, a 24 de maio, foram divulgadas no domingo e registadas pela câmara corporal de um dos primeiros polícias a entrar dentro da escola, apenas alguns minutos após o atirador, Salvador Ramos, de 18 anos, ter disparado mais de 100 tiros dentro das salas de aula.









Ver comentários