Novas regras para comprar tabaco no Reino Unido em breve

Um conjunto de novas regras pode mudar a indústria do tabaco no Reino Unido. O governo britânico quer alterar as leis de modo a encorajar os cidadãos a deixarem o vício, num plano radical para promoção dos cigarros eletrónicos.Uma das mudanças previstas está relacionada com a idade mínima legal para a compra de tabaco, que pode subir para os 21 anos, na hipótese mais provável para os membros do governo, ou até 25 - atualmente é aos 18 anos.Novos impostos também devem ser aplicados aos lucros das empresas de tabaco. Numa estimativa, cerca de 700 milhões de libras seriam angariados por ano e, depois, revertidos para a compra de cigarros eletrónicos, disponibilizados nos serviços públicos de saúde.O objetivo passa por reduzir ao máximo o consumo de tabaco até 2030, porém os números já estão a descer. O consumo caiu de 15,8%, em 2019, para 14,5%, em 2020, de acordo com o Gabinete de Estatísticas do Reino Unido.Segundo o The Sun, o Secretário da Saúde, Sajid Javid, aguarda o resultado de um relatório sobre a indústria tabaqueira, que deverá ser publicado nas próximas semanas.