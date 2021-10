Novas torrentes de lava em La Palma

A vertente norte do vulcão que desde 19 de setembro está em erupção em La Palma, nas Canárias, ruiu parcialmente na madrugada deste sábado, levando à emissão de novas torrentes de lava que se dispersaram em várias direções, destruindo mais casas e propriedades na ilha. Uma das torrentes invadiu a zona industrial de El Callejón de la Gata, já atingida por outras torrentes no final de setembro.Desde que entrou em atividade, a lava do vulcão já arrasou uma superfície de 492 hectares, destruiu mais de 1200 edifícios, entre os quais duas escolas, e deixou várias estradas cortadas e sem possibilidade de reparação a breve prazo. Há neste momento mais de seis mil desalojados. O estragos até ao momento estão avaliados em mais de 150 milhões de euros.A atividade sísmica aumentou, mas os especialistas descartam o risco de que se abra um novo foco emissor de lava a grande distância da cratera principal do vulcão da Cumbre Vieja.As boas notícias são que a qualidade do ar melhorou devido à alteração do sentido dos ventos, permitindo este sábado a reabertura do aeroporto da ilha.