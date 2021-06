Novavax garante vacina "eficaz e segura" contra a Covid-19 e variantes

A empresa Novavax anunciou, esta segunda-feira, que a vacina contra a Covid-19 que está a ser desenvolvida pela biotecnológica norte-americana, é segura e eficaz contra infeções moderadas e graves da doença.



A empresa garante que a vacina apresenta 93% de eficácia contra a Covid-19 e as variantes definidas como preocupantes pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (EUA), avança a NBCNews.

O anúncio surge após conclusão dos ensaios clínicos da Fase 3 do estudo à vacina, nos EUA, no qual, a empresa diz que espera autorização das autoridades de saúde norte-americanas para o uso do fármaco.



A vacina da Novavax, tal como acontece com outros fármacos de imunização, é administrada em duas doses com 21 dias de intervalo entre as mesmas.



Segundo o comunicado da empresa, a vacina foi testada em grupos considerados de alto risco para a Covid-19 num total de 30 mil participantes nos EUA e no México.