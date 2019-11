Nove americanos mortos em massacre no México. Donald Trump declara guerra aos cartéis de droga

Um grupo de homens armados mataram esta terça-feira três mulheres e seis crianças num dos ataques mais sangrentos contra americanos no México dos últimos anos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já reagiu e declarou guerra aos cartéis de droga - que se acredita estarem por detrás do massacre - no país vizinho.As vítimas foram mortas num ataque esta segunda-feira na fronteira de Chihuahua e Sonora e pertenciam à família LeBaron, membros de uma comunidade mórmon separatista que se estabeleceu nas colinas e planícies do norte do México há várias décadas.O ministro da Segurança do México, Alfonso Durazo, disse que os nove, viajavam em vários veículos desportivos e podem ter sido confundidos com outro gangue, dado o alto número de confrontos violentos entre as gangues de traficantes na zona.Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou os restos carbonizados de um veículo cheio de buracos de bala que aparentemente transportavam as vítimas quando o ataque ocorreu, segundo avança a agência Reuters.