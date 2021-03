Nove bebés com menos de um ano morreram com Covid-19 no estado brasileiro de Santa Catarina

Nove bebés com menos de um ano de vida morreram infetados com Covid-19 no estado brasileiro de Santa Catarina, no sul do país, em menos de dois meses. A informação foi avançada pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina após um levantamento de vítimas da doença entre crianças de tenra idade.



Os nove bebés que não resistiram à doença provocada pelo coronavírus e morreram entre o dia 11 de janeiro, quando ocorreu o primeiro caso deste ano entre crianças dessa faixa etária, e 3 de março, quando foi confirmado o óbito mais recente. As mortes ocorreram em Florianópolis, capital do estado, e em diversas outras regiões, incluindo uma numa tribo de índios afastada da capital.





Além dessas, foram confirmadas outras nove mortes de crianças de 1 a 9 anos no estado. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando a Covid-19 matava principalmente idosos com idade avançada e doenças pré-existentes, este ano há vítimas fatais cada vez mais jovens e, como em Santa Catarina, até bebés.Desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, em fevereiro de 2020, Santa Catarina já teve 717 mil pessoas infetadas, 8,5 mil das quais morreram. As vagas de UTI e de enfermaria para adultos com Covid-19 estão completamente esgotadas no estado, que vive um colapso na sua rede hospitalar, tal como o resto do Brasil, mas nas UTIs neonatais, apesar de uma preocupante ocupação de 91%, ainda há vagas disponíveis.