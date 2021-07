Nove feridos após carro invadir esplanada de bar em Málaga

Um carro irrompeu pela esplanada de um bar em Marbella, Málaga, Espanha, às primeiras horas da tarde desta segunda-feira, atropelando várias pessoas e deixando pelo menos nove feridos. Segundo o La Vanguardia, o condutor do veículo, um homem de 30 anos, já foi detido pelas autoridades.

Fonte policial adianta que o alerta foi dado pelas 15h25 locais, dando conta de que o carro tinha colidido com a esplanada, localizada na avenida Miguel Cano e que haveria várias vítimas. Fonte dos bombeiros adianta que, dos nove feridos, um deles é uma mulher e está em estado grave. Todas as vítimas foram levadas ao Hospital Costa do Sol.

A polícia investiga as causas do acidente, adiantando para já que o condutor ia com outros ocupantes dentro do veículo que abalroou a esplanada com clientes.