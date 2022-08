Nove indígenas awá assassinados domingo na Colômbia

Quatro indígenas awá foram assassinados numa zona rural do departamento colombiano de Narino, na fronteira com o Equador, elevando para nove os homicídios entre esta população, no domingo.

O segundo massacre ocorreu na aldeia de Altaquer, município de Barbacoas, onde quatro indígenas se encontravam num salão de jogos quando foram atacados por homens armados que chegaram ao local e dispararam tiros.

O antigo senador indígena Feliciano Valencia escreveu na rede social Twitter que se tinha registado um "novo massacre contra o povo indígena Awá". Quatro pessoas indígenas foram mortas e mais dois ficaram feridas na aldeia de Altaquer em Barbacoas, Narino".