Nove militares envolvidos no homicídio de músico morto por engano ficam em prisão preventiva

Nove dos 10 militares envolvidos no homicídio do músico Evaldo Rosa dos Santos vão ficar em prisão preventiva após decisão de Justiça Militar.



Para a juíza, os militares dispararam sem que houvesse ameaça.



O carro de Evaldo foi fuzilado com 80 tiros, no passado domingo, após passar por uma patrulha do Exército no bairro de Guadalupe, Zona Norte do Rio, segundo o jornal brasileiro Globo.



No carro estavam também a mulher dele, Luciana, o filho de 7 anos, o sogro e uma amiga. A família ia para um chá de bebé.