Nove mortos e 50 feridos após tecto de igreja cair durante missa no México

Pelo menos nove pessoas morreram e cinco dezenas ficaram feridas, no domingo, na sequência da queda do tecto de uma igreja durante uma missa em Ciudad Modero, no nordeste do México, avançaram as autoridades locais.

A estrutura do edifício ruiu durante uma missa de batismo, mas para já não são conhecidas as causas do acidente que ocorreu por volta das 15h30 (22h30 em Lisboa).

O governador estadual de Tamaulipas, Américo Villarreal, lamentou o incidente numa mensagem na rede social X (antigo Twitter): "A minha solidariedade com todas as famílias que perderam os seus entes queridos e com a comunidade por este infeliz acidente".