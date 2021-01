Nove mortos e 1.275 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas em Moçambique

Moçambique registou mais nove mortes devido à covid-19, subindo o número de óbitos para 356, e outras 1.275 foram infetadas, nas últimas 24 horas, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.

Todos os óbitos anunciados esta sexta-feira são de pessoas de nacionalidade moçambicana, com idades entre 38 e 74 anos, indicou um boletim de atualização de dados da covid-19.

O documento referiu ainda que o total acumulado de pessoas infetadas no país subiu para 37.108 e, destas, 63% são dadas como recuperadas, havendo ainda outras 262 internadas (80% na cidade de Maputo).

Em Moçambique há 13.239 casos ativos, a maioria na cidade de Maputo (7.000).

Desde o anúncio do primeiro caso em março, Moçambique testou cumulativamente 338.927 casos suspeitos, dos quais 4.576 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

África registou nas últimas 24 horas mais 1.056 mortes por covid-19 para um total de 88.993 óbitos, e 20.930 novos casos de infeção, segundo os últimos dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados é de 3.515.047 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 13.555, para um total de 2.990.890 desde o início da pandemia.

A África Austral continua como a região mais afetada, com 1.676.885 infetados e 47.573 mortos. Só a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.447.798 casos e 43.105 mortes.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.