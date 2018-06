Nove mortos em dois naufrágios no Rio de Janeiro

Três pessoas continuam desaparecidas.

Pelo menos nove pessoas morreram e três estão desaparecidas na sequência do naufrágio de duas embarcações de pescadores na baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, anunciaram as autoridades locais.

Os naufrágios ocorreram por volta das 00h20 de sexta-feira (04h20 em Lisboa), a cerca de 50 quilómetros a oeste do Rio de Janeiro, com 21 pessoas a bordo.

#Marinhainforma Com auxílio de aparelho sonar de busca submarina, a Marinha e o Corpo de Bombeiros-RJ encontraram, na tarde deste domingo (10), mais uma vítima fatal, a cerca 300m da embarcação naufragada "Lucas Mar". As buscas continuam! — Marinha do Brasil (@marmilbr) 10 de junho de 2018