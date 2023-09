Nove mortos em incêndio em fábrica em Taiwan

As autoridades de Taiwan anunciaram esta segunda-feira que o número de mortos num incêndio, que deflagrou na sexta-feira à noite, numa fábrica de bolas de golfe, aumentou para nove, incluindo quatro bombeiros que morreram numa explosão.

O balanço anterior dava conta de pelo menos cinco mortos e mais de uma centena de feridos, acrescentaram responsáveis da região de Pingtung, no sul da ilha, à imprensa local.

Uma pessoa continua desaparecida, sendo necessários mais testes para identificar restos humanos encontrados no local do incêndio, disse um funcionário do governo local à agência de notícias France-Presse.