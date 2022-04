Nove mortos em naufrágio de barco com imigrantes no Líbano

Nove corpos, entre os quais o de uma criança, foram resgatados, após o naufrágio no sábado de um barco que transportava cerca de 60 migrantes ao largo da costa do Líbano, anunciou este domingo a agência de notícias nacional (ANI).

O exército resgatou oito corpos de imigrantes afogados depois de já ter retirado o corpo de uma menina no sábado, elevando para nove o número de mortes no naufrágio, de acordo com dados provisórios citados pela agência francesa AFP.

Segundo as autoridades, 45 pessoas foram resgatadas após o naufrágio do barco que transportava cerca de 60 migrantes cuja nacionalidade não foi especificada.