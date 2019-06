Nove mortos em queda de aeronave no Havai

Nove pessoas morreram esta sexta-feira à noite na sequência de uma queda de uma pequena aeronave perto do aeroporto de Dillingham, no Havai.Segundo avança a Fox News, que cita as autoridades, o aparelho tinha nove pessoas a bordo quando caiu, não havendo sobreviventes, tal como confirma o Departamento de Transportes do Havai na rede social Twitter.De acordo com as autoridades, a aeronave estava totalmente envolvida em chamas quando os bombeiros chegaram ao local. O fumo podia ser visto a quilómetros de distância do local.