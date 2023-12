Nove mortos na Índia devido ao mau tempo

Pelo menos nove pessoas morreram devido ao mau tempo na Índia, devido à aproximação à costa leste do país do ciclone Michaung, que deve atingir nas próximas horas o estado de Andhra Pradesh, informaram esta terça-feira fontes policiais.

As vítimas registadas na cidade de Chennai incluem a morte por eletrocussão de um homem de 50 anos. As outras mortes foram causadas pela queda de ramos ou desmoronamento de estruturas, informou a polícia da Grande Chennai, no estado de Tamil Nadu, em comunicado.

De acordo com o último boletim do Departamento Meteorológico da Índia (IMD, na sigla em inglês), a tempestade ciclónica severa encontra-se a cerca de 70 quilómetros da cidade de Nellore, no vizinho estado de Andhra Pradesh, onde se espera que o Michaung atinja o solo nas próximas horas.