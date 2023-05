Nove pessoas detidas na Ucrânia por divulgação de vídeos de ataques russos

Nove pessoas foram detidas na Ucrânia por filmarem e divulgarem nas redes sociais imagens de interceções de mísseis e 'drones' russos por parte das defesas aéreas ucranianas, anunciaram esta quarta-feira as autoridades do país.

Os detidos, sete mulheres e dois homens com idades entre os 23 e os 49 anos, "conseguiram revelar" através das suas ações "detalhes do funcionamento das defesas aéreas" que poderão ser úteis para o planeamento de ataques por parte das forças russas, segundo as autoridades.

Na segunda-feira, outros dois homens foram também detidos por divulgarem informações militares confidenciais nas redes sociais.

As autoridades ucranianas têm pedido frequentemente aos seus cidadãos que não filmem ou transmitam imagens das operações de defesa.

A exibição de alguns desses vídeos permite à Rússia perceber onde os seus mísseis caíram e, assim, corrigir a trajetória em futuros ataques. Além disso, as gravações das interceções podem dar uma ideia da localização das defesas antiaéreas ucranianas.

Apesar disso, esse tipo de conteúdo continua a ser divulgado nas redes sociais depois de cada ataque com 'drones' (aeronaves não tripuladas) e mísseis da Rússia.

A guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada a pior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).