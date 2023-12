Nove pessoas morrem em incêndio num assentamento de "sem terra" no Brasil

Nove pessoas morreram e 37 ficaram feridas durante um incêndio num assentamento de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra, MST, na periferia de Parauapebas, no sudeste do estado brasileiro do Pará. Entre os feridos há pessoas com queimaduras graves e outras intoxicadas pela inalação de fumo e gases.



O sinistro deflagrou quando funcionários de uma operadora de telefonia da cidade trabalhavam na rede de internet perto do "Assentamento Terra e Liberdade". De repente, houve uma explosão, e a rede de energia elétrica começou a arder, atingindo as casas do acampamento mais próximas, feitas de madeira, algumas das quais ficaram totalmente destruídas.





Entre as vítimas fatais, três eram funcionários da operadora de internet e as outras seis eram trabalhadores rurais do assentamento. Na noite deste domingo, opresidente Lula da Silva, aliado tradicional do Movimento Sem Terra, enviou ministros para a região e determinou que ajudassem os membros do assentamento no que fosse necessário.