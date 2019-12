Nove pessoas morrem esmagadas após tiroteio em festa no Brasil

Pelo menos nove pessoas morreram na madrugada deste domingo durante uma ação policial numa favela da zona sul da cidade brasileira de São Paulo onde decorria um baile funk. Todas as vítimas mortais morreram pisadas e esmagadas por outras pessoas após o enorme pânico generalizado que se seguiu à chegada da Polícia Militar.

O baile, que reunia pelo menos cinco mil pessoas, decorria no interior da favela Paraisópolis, uma das maiores e mais violentas da capital paulista, incrustada entre mansões e edifícios de alto padrão do elegante bairro do Morumbi. Depois de a polícia ter usado granadas de gás lacrimogénio e de serem ouvidos tiros, a multidão de jovens começou a correr para conseguir abandonar o local, altura em que muita gente foi pisada acabou por ser pisada e esmagada, provocando as nove mortes e muitos feridos, sete dos quais foram hospitalizados.

De acordo com as autoridades, os agentes envolvidos nesta ocorrência estavam a realizar uma operação numa rua próxima do local da festa. Terão sido alvejados a tiro por criminosos que depois fugiram para dentro da favela e foram perseguidos até ao baile funk, tendo-se nessa altura gerado o tumulto de que resultaram as mortes.Vários moradores de Paraisópolis, no entanto, afirmaram que não houve nenhuma perseguição e que uma grande força policial, na tentativa de terminar com o barulho que estava a ser feito na festa durante a madrugada, cercou todas as saídas do local onde decorria o baile funk, conhecido como "Pancadão", e começou a atirar granadas de gás para o meio da multidão.