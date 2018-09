Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 90 elefantes mortos a tiro em África

Botswana tem a maior comunidade de elefantes do mundo.

12:57

Noventa elefantes foram encontrados mortos no Botswana, em África, durante um recenseamento aéreo.



Os elefantes terão sido mortos por caçadores furtivos que conseguiram entrar na área considerada um refúgio seguro para a espécie.



"Estou chocado, estou completamente perplexo. A escala de caça furtiva a elefantes é, de longe, a maior que já vi ou li em qualquer parte de África até hoje", confessou o responsável da organização Mike Chase, em declarações à BBC.



O Botswana tem a maior comunidade de elefantes do mundo, com cerca de 130 mil exemplares, número que mantém há cerca de 15 anos.