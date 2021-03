"Resultados prometedores” foi como Wendy Painter, diretor de medicamentos da Ridgeback Biotheurapeutics, apresentou, sábado, nos EUA, os números preliminares da fase 2 dos ensaios clínicos de um novo antiviral, o molnupiravir, em pessoas infetadas com o SARS-CoV-2. O possível tratamento da Covid-19 provocou, ao fim de cinco dias, uma forte diminuição da carga viral em doentes infetados e com sintomas, mas não hospitalizados.









A investigação do molnupiravir conta com o apoio da multinacional farmacêutica Merck, que em finais de janeiro abandonou o trabalho sobre vacinas para se centrar na recuperação de infetados. Após ensaios em células, os testes da fase 2 envolveram um grupo de 202 infetados com efeitos ainda não completamente avaliados. A redução de carga viral revelou-se total em 42% dos submetidos ao tratamento. Houve, por outro lado, quatro casos de evolução grave da doença, mas considerados como alheios ao tratamento.

Para William Fischer, professor de Medicina na Universidade da Carolina do Norte e chefe dos investigadores envolvidos no projeto, “o novo medicamento responde a uma necessidade não satisfeita no ataque ao vírus pandémico” e “se os resultados prometedores forem reforçados pelos ensaios que se seguem, podem ter consequências importantes em termos de saúde pública, num tempo em que o vírus se continua a propagar no mundo e a registar mutações”.





Antes da comercialização, o molnupiravir terá ainda de passar por uma fase 3 de ensaios clínicos. O mesmo acontecerá com outro tratamento da Merk, o denominado MK-711, que nos primeiros ensaios em pessoas infetadas e hospitalizadas registou uma redução de mais de 50% nos riscos de morte e de insuficiência respiratória.