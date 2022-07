Novo assalto ao Parlamento iraquiano contra candidato a primeiro-ministro leal ao Irão

Centenas de apoiantes do clérigo xiita Muqtada al-Sadr invadiram este sábado o Parlamento iraquiano contra o candidato a primeiro-ministro da Aliança Xiita para a Coordenação, Mohamed Shia al-Sudani, leal ao Irão, numa ação criticada dentro e fora do país.

O novo assalto surge no meio de protestos em massa convocados pela liderança do clérigo, que começaram hoje cedo com milhares de manifestantes a ocupar a Praça Tahrir central de Bagdad, onde cantavam slogans contra a influência do Irão na política, contra a corrupção e contra a candidatura de Al Sudani.

Os apoiantes de al-Sadr cercaram a Zona Verde fortificada, o local da maioria dos edifícios governamentais e embaixadas estrangeiras, e entraram depois de terem demolido os blocos de betão que a protegiam, disse uma fonte de segurança à agência Efe, sob a condição de anonimato.