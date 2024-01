Novo ataque contra embarcação frente à costa do Iémen sem vítimas

A Marinha britânica indicou esta sexta-feira que um míssil disparado contra uma embarcação frente à costa do Iémen se despenhou no mar sem provocar vítimas ou danos, no primeiro ataque no mar Vermelho desde a ação militar ocidental desta madrugada.

Às primeiras horas desta sexta-feira, os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram posições dos Huthis em diversas regiões do país do Médio Oriente.

A entidade da Marinha britânica de operações marítimas comerciais (UKMTO) revelou num alerta que o míssil foi lançado contra uma embarcação que se encontrava a 90 milhas náuticas a sudeste de Aden, e que acabou por impactar na água a cerca de 500 metros do barco.