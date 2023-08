Novo balanço aponta para 14 mortos em ação policial no estado de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elevou para 14 o número de mortos numa operação policial, no litoral do estado, que foi criticada pelo ministro da Justiça e Segurança do Brasil, Flávio Dino.

Freitas, antigo ministro do ex-Presidente Jair Bolsonaro e considerado por muitos políticos como o seu potencial sucessor, disse na terça-feira estar orgulhoso dos agentes policiais envolvidos na operação, que deve terminar a 28 de agosto.

"Quem resolveu se entregar foi preso", disse o governador ao ser questionado sobre o número de mortos em supostos confrontos com a polícia, a maioria na cidade de Guarujá, no sul do estado de São Paulo.