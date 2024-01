Novo balanço aponta para 15 mortos em confrontos com separatistas no Paquistão

Confrontos com um grupo separatista causaram 15 mortos, incluindo quatro membros das forças de segurança e dois civis, na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, de acordo com um novo balanço divulgado pelo exército.

O ministro interino da Informação do Baluchistão, Jan Achakzai, tinha inicialmente dito à agência de notícias France-Presse na terça-feira que seis rebeldes morreram nos combates, que ocorreram de madrugada, na cidade de Mach.

O exército esclareceu nesse dia à noite que "nove terroristas, incluindo três homens-bomba", foram mortos.