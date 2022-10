Novo balanço aponta para 54 o número de mortos nos EUA devido ao furacão Ian

O número de mortos devido à passagem do furacão Ian subiu para 54, depois de as autoridades do estado da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, terem confirmado 47 óbitos, muitos dos quais por afogamento.

Uma lista dos mortos, recolhida por médicos legistas na Florida e divulgada publicamente, confirmou inúmeras mortes por afogamento, vítimas encontradas submersas ou a flutuar nas águas deixadas pelo furacão.

Ian atingiu na passada quarta-feira a costa do Golfo da Florida como um poderoso furacão de categoria quatro (a segunda mais elevada) com ventos de 240 quilómetros por hora, inundando residências.