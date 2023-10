2053 pessoas morreram e 9240 ficaram feridas na sequência do terramoto de magnitude 6.3 que atingiu no sábado a província de Herat, no oeste do Afeganistão, indicou este domingo num novo balanço o Governo talibã.

Cerca de seis aldeias foram destruídas e centenas de civis ficaram soterrados sob os escombros, afirmou o porta-voz do Ministério da Informação, Abdul Wahid Rayan, que apelou a ajuda urgente.

Um anterior balanço, também divulgado este domingo, dava conta de "mais de 1000" vítimas mortais.