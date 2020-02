Primeiro caso de coronavírus confirmado em Barcelona

Há um novo caso de coronavírus em Espanha, desta vez na região da Catalunha, em Barcelona. Este é o primeiro caso da região e surge após novos casos nas Ilhas Canárias e Baleares.Esta manhã, as autoridades colocaram um hotel em Tenerife em isolamento com 1000 pessoas no interior em quarentena após um turista italiano ter sido testado e confirmado que estava infetado com coronavírus.O médico italiano estava naquele hotel há cerca de uma semana com a mulher e a filha.Ao início da tarde desta terça-feira o governo espanhol emitiu um comunicado onde afirmou que "Espanha está pronta".

María Jesús Montero, Ministra das Finanças no governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez, garantiu que "Espanha tem um sistema qualificado e preparado".

Em atualização