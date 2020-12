Novo coronavírus vai evoluir a cada três anos para tornar vacina inútil, diz especialista

agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, - afirma que o vírus vai desenvolver-se a cada três anos de forma a tornar as vacinas inúteis.

A nova variação do novo coronavírus está a preocupar líderes mundiais e a comunidade científica e pode não ser a última.Scott Gottlieb, um especialista da FDA -O vírus vai modificar-se para a imunidade de grupo e teremos, no futuro, picos de Covid-19 tais como os picos da gripe de inverno.Segundo Gottlieb, a nova mutação sugere no Reino Unido sugere que o cientistas precisarão de atualizar frequentemente as vacinas e há mais: os vírus pode tornar-se indetectável nos testes de antígenos e anticorpos que dispomos atualmente.A nova variação detetada em grande quantidade no Reino Unido obrigou muitos países a suspenderem voos de e para o país.