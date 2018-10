Novo desafio leva jovens ricos a posar ao lado de dinheiro em poses bizarras

"Estrelas Cadentes" é a nova tendência dos mais ricos da China no Instagram.

"Estrelas Cadentes" é a nova tendência dos jovens mais ricos da China nas redes sociais.O novo desafio leva jovens a posar ao lado das suas riquezas em poses bizarras no Instagram.Um vídeo recente mostra uma mulher chinesa estendida no passeio com a sua mala da Gucci e maquilhagem espalhadas no chão ao lado.Noutra imagem vê-se outra jovem estendida no chão, como se tivesse a cair do seu helicóptero, com os seus bens espalhados pelo chão.A nova tendência popularizou-se no Weibo, o equivalente ao Facebook, e no Instagram.