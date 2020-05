Novo estudo conclui que não há evidência de que a hidroxicloroquina ajuda pacientes com coronavírus

Um novo estudo feito com dados observados em hospitais de Nova Iorque, publicado no New England Journal of Medicine, concluiu que não há evidências de que a hidroxicloroquina ajude pacientes muito doentes com coronavírus seja a sobreviverem ou a escaparem à necessidade de serem ventilados de forma a conseguir respirar.Segundo Neil Schluger, professor de epidemiologia e ciências da saúde ambiental e professor de medicina na Faculdade de Médicos e Cirurgiões da Columbia, "os pacientes que receberam o medicamento não se saíram melhor ou pior do que os pacientes que não receberam o medicamento"."Esta droga está a ser administrada a muitas, muitas, muitas pessoas nos Estados Unidos e no mundo sem qualquer evidência sólida de que funcione", disse Schluger. "Os nossos dados não demonstraram nenhuma associação entre o medicamento e um resultado", afirmou ainda acrescentando que, por essa razão, o medicamente não deve ser administrado de forma rotineira em pacientes com covid-19.O estudo observacional incluiu dados de 1.376 pacientes hospitalizados no Centro Médico Irving da Universidade de Nova Iorque entre 7 de março e 8 de abril.Entre os pacientes, 811 ou 58,9% foram tratados com hidroxicloroquina. Os demais pacientes não foram. No final do estudo, 180 pacientes precisaram de ventilador e 166 morreram sem intubação.