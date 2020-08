Coronavírus pode ser tratado com comprimidos comuns para a hipertensão

A procura por respostas para curar doentes com coronavírus mantém-se intensa numa altura em que se teme uma segunda onda mais mortífera do que a primeira. Os estudos. por isso, multiplicam-se.



Os resultados de uma nova investigação publicada no jornal académico Current Atherosclerosis Reports indicam que os pacientes que tomam medicação para a hipertensão morrem menos o que indicará que estes fármacos comuns podem ajudar a reduzir o risco de morte por Covid-19.







Para chegar a esta conclusão, foram estudados 28.872 pacientes hospitalizados com Covid-19. Para já é preciso aprofundar esta descoberta e perceber se esta solução pode servir para doentes que não tenham hipertensão.



Este estudo é o maior e mais detalhado deste tipo até o momento, garante o jornal britânico Daily Mail.