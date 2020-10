Novo estudo revela que campanha eleitoral de Donald Trump infetou mais 30 mil pessoas com a Covid-19 nos EUA

Os comícios da campanha de Donald Trump, para a presidência dos Estados Unidos da América, originaram mais de 30 mil casos de Covid-19 no país, revela um artigo publicado na Universidade de Stanford.

Os pesquisadores comprovaram que 18 comícios, realizados entre os dias 20 de junho e 22 de setembro, resultaram em 30 mil casos após analisarem os dados de Covid-19 em cada estado semanas antes e depois dos comícios do atual presidente norte-americano.





"As comunidades nas quais os comícios de Trump aconteceram pagaram um preço alto em termos de doença e morte", disse B. Douglas Bernheim, presidente do departamento de economia de Stanford e principal autor do artigo.

Dos 18 comícios analisados, apenas três foram fechados, de acordo com a pesquisa. Os investigadores avançam que os comícios também poderão estar relacionados com 700 mortes registadas no país.