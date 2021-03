Novo ministro da Defesa do Brasil diz que golpe militar de 1964 deve ser celebrado

O novo ministro da Defesa brasileiro, general Walter Braga Neto, defendeu na terça-feira que o golpe militar de 1964, que deu origem a um período de ditadura militar, serviu para "pacificar o país" e deve ser celebrado.

No primeiro ato público de Braga Neto enquanto ministro da Defesa, após ter sido nomeado para o cargo na segunda-feira, o general publicou uma ordem do dia alusiva ao aniversário de 57 anos do golpe de 31 de março de 1964.

"Eventos ocorridos há 57 anos, assim como todo acontecimento histórico, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época. (...) As Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos", indicou o ministro em comunicado.