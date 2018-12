Novo modelo Tesla 3 chega à Europa esta quarta-feira

Marca já começou a aceitar pedidos para a compra do carro.

O novo Tesla 3 chegou esta quarta-feira à Europa e já começou a aceitar pedidos para o modelo. Os pedidos podem ser efetuados durante as próximas duas semanas para as primeiras configurações.



Segundo avança a marca, as entregas começam em fevereiro de 2019 e os preços começam no 60 mil euros.



"A tecnologia do powertrain do Model 3 foi projetada para uma resistência extremamente alta, e a Tesla, através da sua frota global de veículos, comprovou a sua tecnologia com mais de 16 milhões de quilómetros de condução real", avançou a marca em comunicado.



Este novo modelo integra bancos aquecidos, ajustáveis eletricamente e ainda quatro entradas USB. Além disso oferece ainda uma base para apoiar dois smartphones.