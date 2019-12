Novo plano do Brexit aprovado com maioria

O Parlamento britânico aprovou esta sexta-feira com maioria o novo plano do primeiro-ministro, Boris Johnson, para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A lei foi confirmada na Câmara dos Comuns por 358 votos contra 234, e passará assim para o debate na especialidade.O texto confirma a saída do país da UE no dia 31 de janeiro e proíbe legalmente qualquer extensão do período de transição em que o país negociará uma nova relação comercial com o bloco europeu para lá de 2020."É agora tempo de agir em conjunto como uma nação revigorada, como um reino unido, com renovada confiança no nosso destino nacional e determinados a aproveitar as oportunidades que se nos apresentam", disse Johnson.O documento estabelece ainda que os tribunais britânicos possam reconsiderar decisões do Tribunal Europeu de Justiça, exige que os ministros do governo informem anualmente o parlamento sobre disputas com a UE sobre o acordo de saída e defende a necessidade de anular leis que "agora já não tenham sentido".Os deputados retomarão o debate sobre o documento no dia 7 de janeiro. O objetivo do primeiro-ministro é que a Câmara dos Lordes aprove a lei no dia 13 de janeiro.O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, congratulou-se com a votação, que considerou um "passo importante", e reforçou que "a igualdade de condições continua a ser essencial para uma relação futura" com a União Europeia.O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, criticou o documento, que considera "péssimo" para os britânicos. Já o líder do Partido Nacional Escocês na Câmara dos Comuns, Ian Blackford, garantiu que "a Escócia continua a rejeitar total e liminarmente o Brexit".