Novo possível tratamento mostra-se eficaz no combate ao cancro

Surgiu um novo tratamento oncológico que, através de um vírus comum - herpes - consegue infetar e destruir células cancerígenas. Segundo os cientistas britânicos, o tratamento tem apresentado consequências positivas nos testes realizados em humanos e os resultados do estudo foram apresentados na conferência médica em Paris, na França.





Os pacientes, durante a realização dos testes, são injetados com uma versão enfraquecida do vírus do herpes, que foi modificado com o propósito de destruir os tumores. Apesar de ser necessário realizar mais estudos, os resultados têm sido positivos e dão esperança a quem foi diagnosticado com uma doença oncológica.





O vírus modificado geneticamente é injetado diretamente nos tumores e apresenta uma ação dupla: primeiro, multiplica-se no interior das células cancerígenas, com o intuito de explodi-las e, posteriormente, vai bloquear a proteína CTLA-4 - que pertence à família da imunoglobulina - fazendo com que o sistema imunitário aumente a capacidade de matar células malignas.





O estudo contou com 40 pacientes, entre os quais indivíduos com cancros em estado bastante avançado e cujos tratamentos já não eram eficazes. Alguns dos doentes receberam apenas a injeção com o vírus do herpes, designado por RP2, enquanto que a restante parcela recebeu, para além da RP2, outro medicamento para o cancro, chamado nivolumab.





Os resultados do estudo, que foram apresentados numa conferência médica na capital francesa, demonstraram que:

3 em cada 9 pacientes que apenas receberam a injeção RP2, viram a dimensão dos tumores diminuir.

7 em cada 30 doentes que foram injetados com os dois medicamentos também tiveram resultados favoráveis.

Os efeitos colaterais associados ao tratamento, nomeadamente o cansaço, foram leves.



O investigador principal, Kevin Harrington, revelou que as respostas ao tratamento foram surpreendentes, sobretudo nos doentes com cancros avançados. O investigador acrescenta que é incomum ver níveis de resposta tão positivos nas fases iniciais dos ensaios clínicos, uma vez que nesse momento a principal preocupação é avaliar se o tratamento é (ou não) seguro.

Não é a primeira vez que os cientistas usam vírus para tentar lutar contra o cancro. Aliás, há 100 anos que os especialistas descobriram que as viroses podem tratar doenças cancerígenas, mas os principais entraves têm sido fazer tratamentos seguros e eficazes.