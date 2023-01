Novo Presidente do Brasil promete cuidar "do povo brasileiro com amor e carinho"

O novo Presidente do Brasil, Lula da Silva, acabou o dia da tomada de posse junto da população que o aguardou durante horas e prometeu cuidar "do povo brasileiro com amor e carinho".

Por volta das 23h00 de domingo (02h00 de segunda-feira em Lisboa) Lula da Silva chegou acompanhado da mulher, Janja da Silva, ao Festival do Futuro, na Esplanada dos Ministérios, o centro das festividades na capital do país onde, desde manhã cedo, dezenas de artistas pisaram o palco e animaram a multidão 'vermelha' composta por cerca de 300 mil pessoas.

"Lula guerreiro do povo brasileiro", gritou-se em euforia com a chegada do novo Presidente brasileiro ao palco.