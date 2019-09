Novo procurador-geral da República no Brasil é português

Um português de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, é o novo Procurador-Geral da República (PGR) do Brasil.Alcides Martins, de 70 anos, que com apenas 14 viajou para o Rio de Janeiro, é agora o chefe máximo do Ministério Público Federal brasileiro, função na qual lidera o Ministério Público Eleitoral, o Militar e o do Trabalho.Como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que substitui o PGR quando necessário, recebeu o cargo de Raquel Dodge, que concluiu o mandato, e continuará em funções pelo menos até à próxima quarta, quando o Senado votar a indicação feita por Jair Bolsonaro do subprocurador Augusto Aras para titular da PGR.Se Aras não for aprovado, Alcides Martins continuará no cargo, e Bolsonaro já adiantou que, nesse caso, não terá pressa em indicar outro nome.Católico fervoroso, Alcides Martins citou várias vezes a Bíblia no seu discurso de posse. Casado e pai de duas filhas, ‘coleciona’ títulos académicos e honrarias, no Brasil e em Portugal.