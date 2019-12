Novo protótipo da Tesla esculpido em puré de batata faz sucesso na Internet

Um vídeo, publicado na rede social Twitter, mostra o novo protótipo da Tesla 'Cybertruck', recriado numa escultura de puré de batata. As imagens, que já se tornaram um sucesso da Internet, foram publicadas por Dan Milano, irmão do autor da escultura, que realizou a "obra de arte" durante o jantar de família de Ação de Graças, nos EUA.



Este vídeo gerou inúmeras reações por parte dos internautas que recordaram o acontecimento insólito e polémico ocorrido durante a apresentação do modelo.





My brother has been working on a mashed potato cybertruck for over an hour pic.twitter.com/Bze4kOKiHy — Dan Milano (@DanMilanoHere) 29 de novembro de 2019

Durante o evento, a janela do condutor do 'Cybertruck' cedeu ao primeiro embate de duas esferas de metal, lançadas por Elon Musk (criador da marca) para demonstrar a resistência dos vidros do veículo.Desde então, que a Tesla tem sido alvo de inúmeras críticas, uma vez que o anúncio do veículo prometia segurança e durabilidade acima da média, bem como um design invulgar. No final, o criador da obra de arte admitiu ter ingerido a própria criação.