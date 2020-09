Novo 'reality show' norte-americano vai levar vencedor ao Espaço

Estação Espacial Intenacional

e

Os concorrentes serão submetidos a um treino intensivo e a vários desafios que irão testar a sua força mental, emocional e física, as principais qualidades que um astronauta deve ter.Espectadores de todo o mundo vão poder votar no seu concorrente favorito para a vitória, sendo que o vencedor vai estar dez dias no espaço com astronautas profissionais, viajando a 7 599,68 m/s e orbitando o planeta Terra 16 vezes por dia. A "estadia" termina com o regresso à Terra.O programa vai estrear em breve, com uma plataforma de streaming global e um parceiro de transmissão em cada país.