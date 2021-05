Novo ritual para a cura da Covid-19 com banho de excrementos preocupa especialistas na Índia

um total acumulado de 22,9 milhões de casos de covid-19 e mais de 246 mil mortes. O especialistas acreditam que o número pode até ser cinco a 10 vezes superior e a população luta por encontrar camas de hospital, oxigénio e medicamentos.





No estado de Gujarat, na Índia, o povo hindu acredita ter descoberto a cura para a Covid-19: praticar yoga com o corpo coberto em fezes e urina de vaca uma vez por semana. O objetivo +e aumentar a imunidade contra , ou ajudar a recuperar, a Covid-19.Os médicos indianos estão preocupados e alertam para o perigo desta prática, que dizem ter apenas ligação com fé e sem base científica, pois não existem evidências de resultados benéficos.A prática pode ainda provocar a propagação de outras doenças, nomeadamente as doenças zoonóticas.A pandemia de coronavírus está a devastar o país comMuitos doentes acabam por morrer por falta de tratamento ou assitência médica.